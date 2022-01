Giudice sportivo: stangata a Domenichini, una giornata a Dragowski

Il comunicato che ufficializza le sanzioni

Il giudice sportivo ha da poco reso ufficiali i provvedimenti per quel che riguarda le squadre coinvolte negli ultimi match di Coppa Italia. Tre espulsi in campo in Napoli-Fiorentina, una giornata a testa di squalifica per ciascuno. Dragowski salterà la gara con l'Atalanta, Ruiz e Lozano la prima di Coppa del prossimo anno. Più severo il provvedimento per il vice di Spalletti Domenichini. Per lui saranno due le giornate da scontare per espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara.