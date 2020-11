Giudice Sportivo: multa di 2mila euro per la simulazione di Ribery

Dal bollettino del Giudice Sportivo emerge che Franck Ribery ha ricevuto un’ammenda da 2mila euro “per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area rigore avversaria” durante Parma-Fiorentina. Una prassi che scatta in automatico ma che sa un po’ di beffa per quel contatto al limite su cui la Fiorentina aveva reclamato calcio di rigore. Tra le altre sanzioni di Serie A, squalifica per una giornata per Augello e Tonelli della Samp e per Luperto del Crotone.