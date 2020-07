La Lega Serie A ha diramato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo, che ha confermato la squalifica di una giornata a Capitan Pezzella per la decima ammonizione rimediata ieri col Parma. Lorenzo Venuti entra in diffida (quarta sanzione), mentre il Cagliari, prossimo avversario dei viola, dovrà fare a meno di Carboni, espulso per doppia ammonizione contro l’Atalanta.