Giovani in Nazionale: Bianco convocato da Bollini in Under 20 per due impegni

Il giovane centrocampista centrale giocherà con la maglia azzurra contro Polonia e Serbia

Continua la crescita del giovane centrocampista viola Alessandro Bianco: il regista utilizzato spesso quest'estate da Vincenzo Italiano è stato convocato in Under 20 dall'ex tecnico della Primavera gigliata, oggi appunto selezionatore azzurro, Alberto Bollini. La Nazionale giovanile scenderà in campo il prossimo 2 settembre alle 18 contro la Polonia per il Torneo 8 Nazioni ed il 6 settembre alle 15 contro la Serbia in amichevole.