Giorno libero per la Fiorentina? Amrabat si allena lo stesso – FOTO

Il centrocampista si allena ai Campini nonostante la libera uscita della Fiorentina

Giorno libero per la Fiorentina di Italiano, che potrà contare su qualche ora di riposo dopo la grande vittoria di Bergamo. Non tutti i calciatori viola hanno però optato per il relax, ad esempio c'è Sofyan Amrabat che ha scelto comunque di approdare al centro sportivo gigliato per allenarsi, nonostante la domenica libera.