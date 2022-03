Giorgetti: “Viola più caparbia, ma meno precisa. Mi aspetto qualche accorgimento”

L'opinione del giornalista: "Mi aspetto qualche piccolo accorgimento tattico"

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina:

"Franchi? Intanto mi sembra una buona notizia che la Fiorentina rimanga a giocare lì. E non mi sembra poco viste le difficoltà di giocare altrove. Sugli otto progetti finalisti era impossibile trovarsi tutti d’accordo. L’importante è che vengano rispettati i tempi e come si porrà la Fiorentina. Calcio? Avevo percepito che il gruppo fosse in crescita dopo lo shock contro la Lazio. Avevo notato più intensità e voglia di pungere. Al momento però è una Fiorentina che fa molta più fatica a segnare. Bisogna che il gruppo riesca a concretizzare ciò che costruisce con caparbietà. Noto anche che gli esterni giocano a piede invertito, ora che magari c’è Piatek che riesce a spizzare qualche pallone una soluzione potrebbe essere anche quella di giocare senza invertirli. Mi aspetto qualche piccolo accorgimento tattico per migliorare sotto questo aspetto. Magari un 4-4-2 come ha optato qualche volta anno scorso a La Spezia."