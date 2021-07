Giorgetti: “Italiano dovrà farsi rispettare. Il segreto sarà il gruppo”

Ecco le parole di Giorgetti al Pentasport su Italiano e il mercato viola

Ecco l'intervento di Angelo Giorgetti, giornalista della Nazione, al Pentasport sulle parole d 'Italiano : "Se riuscirà a mettere in pratica ciò che ha fatto a Trapani e allo Spezia i tifosi rimarranno stupiti visto che a Firenze il bel gioco manca da tanto. In altri contesti però dovrà compiere delle imprese, soprattutto dal punto di vista del rapporto con la società. Spero che la Fiorentina lo sostenga sempre. Nel calcio bisogna mettere le persone giuste al posto giusto sennò non puoi continuare. Dopo due anni dove sono stati commessi tanti errori, questa è un'occasione da non sprecare. Italiano ha fatto giocare bene squadre che sulla carta erano veramente inferiori. Dovrà creare un rapporto con il gruppo dei giocatori e farsi rispettare".

Sul valore della rosa della Fiorentina e sul mercato: "Il rischio di vedere altrove potenzialità che alla Fiorentina non sono emerse è alto. Ci sarà il ritiro e Italiano vorrà vedere chi sarà disposto al sacrificio e chi no. Sono pienamente d'accordo. Un allenatore che non ha mai allenato giocatori del genere è normale che ha il desiderio di allenarli. Certo, non tutti potranno rimanere. Per esempio Milenkovic molto probabilmente andrà via. Tocca al mister risollevare le motivazioni nei giocatori di giocare a Firenze".