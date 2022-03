Giorgetti: “Il gruppo sa reagire, ma la poca concretezza è un problema serio”

"E' lo stesso Italiano ad insistere molto su questo aspetto, soprattutto gli esterni devono concretizzare di più sotto porta"

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi caldi legati alla Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Verona:

"Sono ottimista perchè mi sembra che il gruppo sia in crescita. Quello che è successo con la Juve è così clamoroso che è difficile da contestualizzare. E' un gruppo che ha energie ed ha saputo reagire benissimo anche alla cessione del suo centravanti. Il problema è si dovrebbe iniziare ad inquadrare la porta. E' un problema serio e concreto. Ci sono giocatori che quando hanno l'opportunità devono fare molto meglio . Bisogna che, soprattutto gli esterni, contribuiscano in modo diverso. E' lo stesso Italiano che mi sembra batta molto su questo tasto e immagino stia lavorando molto per cercare di migliorare questi aspetto. I movimenti funzionano, ma manca sempre qualcosa... Ikonè? E' diventato un esterno adattandosi. Prima giocava interno, poi ha fatto anche il trequartista. Cambio modulo? Conoscendo Italiano è impossibile. Verona? Mi aspetto una partita molto fisica. E' un avversario difficile, ma per l Fiorentina è un bene che a Firenze arrivi una squadra propositiva che può lasciare molti spazi"