Giorgetti: “Ho un brutto timore in merito alla battaglia ingaggiata da Commisso”

L'opinione sulle ultime dichiarazioni del presidente della Fiorentina

"Secondo me arriveranno proposte molto pesanti alla Fiorentina per Vlahovic; non so però cosa possano volere gli agenti... A me sembra che ascoltino solo top club, squadre dal grandissimo nome. Di conseguenza la situazione è bloccata, certe offerte come quella dell'Arsenal non vengono prese in considerazione dal giocatore. I calciatori, oltre ai soldi, vogliono le vittorie, i risultati sportivi. Ikoné ha dato un segnale importante scegliendo la Fiorentina. Il patrimonio che ha portato Italiano è da preservare e sfruttare in futuro. Se non ci sono i risultati è più difficile fare mercato. Commisso? Queste battaglie vanno combattute insieme a degli alleati, non si può sovvertire un sistema da soli. L'intervista del presidente mi ha lasciato perplesso per le tempistiche con cui è uscita, due mesi dopo la realizzazione. Rocco è diverso dalla stragrande maggioranza dei presidenti che ci sono in Italia, ma quello che temo è una ritorsione del sistema, ove mai la Fiorentina non riuscisse poi a piegarlo al suo (sacrosanto) volere".