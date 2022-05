Giorgetti: “ACF al di sopra delle possibilità: con tre fronti serve un salto”

Come cambia il mercato con o senza l'impegno europeo nella prossima stagione

"Non è l'Europa nella quale si poteva sperare prima della Sampdoria, ma è Europa. La Conference League influenzerà la prossima stagione, con 11 partite in 34 giorni all'inizio della stagione, e comporterebbe riflessioni in chiave mercato, se non altro dal punto di vista numerico. Alcune partite fondamentali sono state perse male, e questo ci fa capire come quest'anno sia stato vissuto al di sopra delle possibilità. Se dovremo sostenere tre competizioni, ci sarà bisogno di un salto di qualità".