Giordano: “Vlahovic resti a Firenze. Credo allo scambio Inzaghi-Gattuso”

Lo storico ex attaccante di Napoli e Lazio tra le altre, Bruno Giordano è intervenuto a TMW Radio. Queste le sue parole sul futuro dell’attaccante viole e un possibile scambio tra le panchine di Serie A: “Vlahovic? Io gli consiglierei...

"Vlahovic? Io gli consiglierei di rimanere ancora un anno, anche se vai in una grande squadra un anno dopo non ti cambia la carriera. Ci andrebbe con più sicurezze. E' stata la prima grane annata, se vai in una big e non fai bene ti vengono dei dubbi. Firenze poi non è una piazza piccola Panchina della Lazio, Gattuso o Inzaghi? Credo che ci sarà uno scambio e ci sta. Appena finirà il campionato, da lunedì uscirà qualcosa".