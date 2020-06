Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, è intervenuto a TMW Radio.

Su quale giovane puntare per il futuro? Tonali, Castrovilli si sono messi in evidenza, oltre a Zaniolo. Hanno fatto cose straordinarie. Orsolini? E’ un ragazzo testardo, ha qualità e vuole arrivare. In quella posizione fa assist e gol. Ha un maestro come Mihajlovic che può insegnargli tanto.