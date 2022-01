Gioia per Biraghi: Mancini lo convoca per lo stage. Out Castrovilli

Sorride il Capitano Viola

Il duro lavoro ripaga Cristiano Biraghi. Il Capitano Viola, che non aveva preso parte alla spedizione azzurra per gli Europei, è pronto a tornare in azzurro. Il CT Mancini lo ha infatti convocato per lo stage in programma fra il 26 ed il 28 gennaio. Resta fuori, invece, Castrovilli, protagonista di una stagione in chiaroscuro fin qui. Fra i tanti nomi, spiccano quelli di Joao Pedro e Balotelli. Questa la lista completa dei convocati.