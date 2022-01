Gioia Amrabat: in attesa del mercato centra la qualificazione col Marocco

Il mediano ha disputato da protagonista la partita tra Marocco e Gabon che vale la qualificazione in Coppa d'Africa

In attesa di conoscere la propria destinazione nel corso di questa sessione di mercato, Sofyan Amrabat gioca e si diverte con il suo Marocco. Il centrocampista della Fiorentina è stato schierato nuovamente tra i titolari contro il Gabon, in Coppa d'Africa. L'ex Verona è rimasto in campo per l'intera gara, finendo sul referto arbitrale per un'ammonizione. La partita, valida per il gruppo C della competizione, si è conclusa sul punteggio di 2-2. Un risultato che consente ai "Leoni dell'Atlante" di qualificarsi primi nel girone, grazie 7 punti conquistati in tre partite.