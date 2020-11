Gilardino su Prandelli: “Si è buttato al lavoro 24 ore su 24. Viola, gran centrocampo”

Alberto Gilardino, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al Brivido Sportivo:

Sono certo che Prandelli saprà valorizzare al meglio le qualità dei viola. C’è sempre stata massima stima lavorativa tra noi. Il giocatore fa le fortune degli allenatori solo se gli allenatori sono bravi a valorizzare le qualità dei calciatori e così diventa tutto più facile. La notte di Anfield rimarrà nella storia per tanto tempo ma anche il gol con la Juve alla prima di campionato sotto la Fiesole. A Firenze ho vissuto il periodo più bello della mia vita calcistica. Eravamo un gruppo solido che ci ha permesso di fare cose importanti e uniche. Attualit? Il centrocampo viola è uno dei migliori della Serie A: Pulgar, Duncan, Castrovilli, Bonaventura, Amrabat e Borja Valero non ce li ha nessuno. Prandelli si è buttato 24 ore su 24 nel lavoro per migliorare questa squadra.