Giannichedda: “Domani non sarà decisiva per l’Europa. Vi spiego il motivo”

L'ex giocatore della Lazio Giuliano Giannichedda ha parlato della sfida di domani sera tra Fiorentina e biancocelesti

L'ex calciatore della Lazio Giuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della sfida di domani sera tra Fiorentina e Lazio. Ha iniziato dicendo: "Si affrontano due squadre che giocano per avere il dominio del campo e della gara. Sarà interessante vedere come la Fiorentina reagisce al caso Vlahovic e la Lazio al non mercato. Bisogna capire come ripartono".