Gianni Di Marzio: “Strano vedere Callejon davanti. Commisso, le critiche sono nel nostro DNA”

Gianni Di Marzio, ex allenatore ed esperto di mercato, ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina:

Iachini? Le voce dell’esonero circolano da un po’ ma la società l’ha sostenuto. La squadra è forte, è strano che non abbia fatto ancora risultati. Come strano è vedere Callejon in quel ruolo, a Napoli ha sempre fatto il tornante a destra ed ha sempre giocato. Sostituti in panchina? Sarri ha problemi con la Juventus mentre Spalletti guadagna tanto dall’Inter. Commisso? Le critiche sono nel nostro DNA.