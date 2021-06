De Magistris: “Incuriosito da Lirola e Sottil, con Gattuso possibile rinascita”

Ecco l'opinione dell'ex campione olimpico, grande tifoso viola

"Ritorno Lirola? Sono molto curioso di vederlo nuovamente in maglia viola gestito da un tecnico di livello come Gattuso. In passato i precedenti allenatori lo avevano criticato per l'aspetto mentale del gioco ritenuto deficitario, ma uno come Rino è specializzato nel motivare le sue pedine. Oltre allo spagnolo per gli stessi motivi ho speranze anche per Sottil e Duncan. Tutti giocatori con grandi potenzialità che devono essere scoperti. Potrebbero rivelarsi acquisti importanti già in casa. Per quanto riguarda Castrovilli la sua qualità non è in discussione, quello che manca è la costanza."