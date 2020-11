Giani: “Tifo per Iachini, ma un ritorno di Prandelli mi emozionerebbe. E Sarri…”

Di seguito un estratto dell’intervento del neo Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ai microfoni del Pentasport: “Beppe Iachini per la mia generazione di tifoso viola è sempre stato il mediano per eccellenza. Faccio il tifo per lui anche se i risultati purtroppo nel calcio sono sempre qualcosa a cui non ci si può sottrarre. Un ritorno di Prandelli? Per me Cesare è il numero uno, è umanamente di una ricchezza straordinaria. Se le cose dovessero andare male con Iachini mi emozionerei al ritorno di Prandelli, che stimo dal punto di vista della visione del calcio e ripeto anche da quello umano, è un uomo unico, ma mi piacerebbe anche una grande sfida, quella di Sarri. Quando si parla di stipendi mi dico sempre: meglio avere un calciatore di livello in meno e un allenatore di livello in più”.