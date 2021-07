Giani: “Mi aspetto una Fiorentina forte. Antognoni? la società si è impegnata”

Eugenio Giani commenta la nuova Fiorentina e lo screzi tra la società viola e Antognoni

“Se la Fiorentina ha un allenatore che riesce con continuità ad operare, una squadra da posizioni medio-alte di classifica, ed un centro sportivo come il ‘Viola park’ che significa sede e casa, e dove ogni ragazzo è motivato a crescere perché sente di essere uno dei più importanti club italiani, questo a me basta” ha aggiunto Giani.

A chi gli ha chiesto un commento al recente dissidio avutosi fra Fiorentina ed Antognoni che ha portato quest’ultimo a non accettare l’offerta del club viola per un suo nuovo ruolo nella società gigliata, ha spiegato: ”Sicuramente io stimo tantissimo Giancarlo Antognoni, è davvero una figura che per la Fiorentina ha dato tutto, nel senso che è rimasto a Firenze, ha giocato ed è stato bandiera nella Fiorentina nei momenti in cui magari in un’altra squadra avrebbe potuto raggiungere risultati di prestigio europeo e mondiale viste le sue capacità. Quindi verso di lui vi è una stima assoluta. Contemporaneamente io cerco sempre di essere sempre costruttivo e vedo questa nuova proprietà che si sta impegnando. Ad esempio io sono rimasto molto contento del sopralluogo che abbiamo fatto con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, al ‘Viola Park’. Quella è una cosa molto seria perché consente alla Fiorentina di avere una propria casa” (Italpress)