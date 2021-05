Giani: “Astori segno distintivo di Firenze. Regalava sorrisi ai bambini”

Il ricordo del presidente della Toscana di Davide Astori

Intervenuto dal palco durante l'inaugurazione del murale per Davide Astori, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha voluto ricordare l'eterno capitano viola: "Quando vedevo Astori nei ritiri firmare autografi per ore, regalare un sorriso ai bambini, quella è la testimonianza dei valori che il nostro capitano è riuscito a dare. Quando finalmente torneremo allo stadio, al 13° minuto ci fermeremo a ricordarlo, e questo murale nel cuore autentico di Firenze è per tutti coloro che non lo hanno potuto conoscere. Fa parte del biglietto distintivo di questa città dell'identità e valori che vogliamo mandare a tutti i livelli".