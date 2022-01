Gialli pesanti per Mazzarri: scattano due squalifiche in vista della Fiorentina

Altre due defezioni per i rossoblù

Si aggiungono altre due indisponibilità alla lunga lista di assenti in vista di Cagliari-Fiorentina per Walter Mazzarri. Ai sardi, in campo in questi minuti contro la Roma, sono stati comminati due cartellini gialli al 25' e al 27'. Due ammonizioni molto pesanti perché destinate a Pavoletti e Carboni, entrambi diffidati. Scatta, dunque, la squalifica automatica per i due calciatori che salteranno certamente la gara contro la Fiorentina.