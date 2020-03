Giacomini sta con Iachini: “In carriera ha raccolto meno di quanto meritasse. Udinese, passo da B”

L’ex Udinese Massimo Giacomini ha inquadrato a Radio Sportiva l’appuntamento fra Udinese e Fiorentina che si giocherà domenica a porte chiuse:

L’allenamento senza pubblico non crea problemi, diverso è giocare la partita in cui rimbombano le voci. La partita sarà però giocata al massimo da tutti, c’è stata però un po’ di confusione sui rinvii. Udinese-Fiorentina? I friulani nelle ultimi 6 partite hanno fatto 3 punti nonostante qualche buona prestazione. Questo è un passo da retrocessione e questa gara diventa fondamentale. I viola sono in crescita: Chiesa è una certezza, Vlahovic cresce tanto. La Fiorentina è interessante anche perché si vede il lavoro di Iachini, professionista serio che avrebbe meritato più soddisfazioni rispetto a quelle trovate in carriera. Magari con i viola potrà avere quello che merita.