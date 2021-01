Giacomelli, scelta giusta per il match del Franchi

Sarà Piero Giacomelli a dirigere questo pomeriggio la gara di Firenze fra Fiorentina e Cagliari ed è la designazione più corretta che Rizzoli potesse fare per questa partita: è un arbitro di esperienza che fra l’altro ha avuto la deroga per questa stagione insieme a Calvarese. Ha già arbitrato la Fiorentina contro la Sampdoria. Quest’anno ha arbitrato solo 5 partite di Serie A e 2 di SerieB. Non fece bene in Milan-Roma assegnando due rigori molto generosi per cui il designatore lo ha mandato un po’ in retrovia da cui è riemerso bene dirigendo Juventus-Udinese. Vista la precaria situazione di classifica delle due squadre credo proprio che la scelta di Giacomelli da parte di Nicola Rizzoli sia la soluzione giusta.