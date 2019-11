Giacomazzi: “Anno zero per la Fiorentina, il Lecce subisce troppi gol”

L’ex centrocampista del Lecce, Guillermo Giacomazzi, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Montella predilige fare la partita, così come Liverani anche se il Lecce deve giocare un campionato diverso da quello della Fiorentina. Il Lecce subisce un po’ troppo gol, ma giocare così è stata una scelta della società e dell’allenatore. Ribery? Ero curioso di vedere il suo impatto in Italia. All’inizio la Fiorentina giocava bene, ma raccoglieva pochi minuti. Nelle ultime partite la squadra è stata altalenante, anche se sono mancati giocatori importanti. E’ un anno zero, senza un obiettivo preciso e poi ci sono tanti giovani. Spero di vedere una bella partita contro il Lecce.