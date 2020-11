Giachi getta acqua sul fuoco: “Commisso? Altro che Attila, è come Giulio Cesare”

Cristina Ghiachi, consigliere della regione Toscana, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno:

“La frase su Rocco e Attila non l’ho mai detta, ma a prescindere da questo, tutte le polemiche suscitate dimostrano il grande attaccamento della città alla Fiorentina, e anche dello stesso Commisso. Le reazioni della città dimostra la grande passione, ma quella di Attila non è una mia considerazione. Il presidente dimostra la sua grande passione, più che Attila direi che sembra un generale romano, un grande costruttore, come Giulio Cesare”.