Giaccherini su Florenzi: “Deve restare tranquillo, in carriera capitano momenti così”

Intervenuto a Radio Sportiva, Emanuele Giaccherini ha toccato anche l’argomento Florenzi (LA SCHEDA), obiettivo di mercato della Fiorentina: “Ogni allenatore ha le sue idee, momenti come quelli che sta attraversando Alessandro possono capitare nella carriera di un giocatore. Deve restare tranquillo e continuare a lavorare. In Nazionale ha un grande estimatore come Mancini, che crede in lui. E’ una grande base di partenza”.