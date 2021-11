Giaccherini e Pazzini in coro: “Vlahovic, serata difficile contro De Ligt”

Il pensiero dei due ex

"La Fiorentina è venuta allo Stadium con personalità e per fare la sua partita, ma nella ripresa si è abbassata troppo e se ti porti la Juventus in area rischi. Vlahovic è stata marcato benissimo da de Ligt, per lui è stata una partita difficile", il pensiero dell'ex bianconero. "Partita equilibrata e combattuta, decisa da un guizzo. Vlahovic ha fatto tanto lavoro oscuro, ma contro de Ligt è difficile per tutti, ha giocato pochissimi palloni fronte alla porta", dice l'ex viola., ha giocato pochissimi palloni fronte alla porta