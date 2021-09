Ghidotti: “A Gubbio una grande occasione, Fiorentina tappa importante”

Dopo due anni con la Pergolettese, Ghidotti difende la porta del Gubbio in Serie C, club nel quale gioca in prestito dalla Fiorentina

Redazione VN

Simone Ghidotti, giovane portiere in prestito dalla Fiorentina al Gubbio, è intervenuto in conferenza stampa:

Firenze è stata una tappa importante della mia carriera, mi ha aiutato a crescere molto, stare a contatto con la prima squadra mi è servito. A Crema, ho vissuto un'esperienza fondamentale, i primi due anni tra i professionisti . A Gubbio ho una grande occasione, sento la fiducia di tutti e voglio ripagarla. Le sensazioni sono positive, stiamo giocando bene e facendo buone prestazioni. I risultati stanno venendo: abbiamo pareggiato con due squadre forti. Non vogliamo mollare ma anzi, ce la metteremo tutta fino alla fine.