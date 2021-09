Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: dubbi per Ballardini ed Italiano

I dubbi dei due allenatori a 24 ore dal fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina: domani si gioca a Marassi l'anticipo della 4^ giornata

Redazione VN

Intro

Mancano poco meno di 24 ore al fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina e dai rispettivi ritiri iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sulle formazioni che scenderanno in campo domani a Marassi. Una partita tra due squadre reduci da una vittoria in campionato, l'1-2 della Fiorentina a Bergamo e il 2-3 del Genoa a Cagliari, in rimonta. La gara sarà arbitrata da Livio Marinelli, giovanissimo fischietto romano, di 36 anni.

Genoa

Quattro ballottaggi per Ballardini, che conferma il 3-5-2 (lasciandosi uno spiraglio per l'alternativa 4-3-1-2) e ha il dubbio tra Biraschi e Vanheusden in difesa, Badelj e Sturaro in mediana, Touré e Hernani da incursori, Ekuban e Pandev in attacco. Indisponibile Caicedo, tra i pali ci sarà Sirigu arrivato in estate dal Torino.

Fiorentina

In casa viola il discorso turnover sembra rimandato: torna Castrovilli dal 1' mentre tra i pali rivedremo Dragowski al posto di Terracciano. Davanti, il dubbio tra Sottil e Callejon al fianco di Gonzalez e Vlahovic. In difesa Martinez Quarta leggermente favorito rispetto a Igor ma non sono escluse sorprese. Completano il reparto Odriozola, Milenkovic e Biraghi. In mezzo difficile rinunciare a Bonaventura con Torreira e Pulgar che si giocano il posto in cabina di regia.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2) - Sirigu; Maksimovic, Vanheusden, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Touré, Fares; Destro, Ekuban. All.: Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3) - Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez. All.: Italiano.