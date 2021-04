Genoa-Fiorentina, le formazioni: Iachini sorprende, fuori Biraghi e Amrabat

Torna il campionato di Serie A, con la 29° giornata. Fiorentina in campo alle 15, contro il Genoa. Rossoblù reduci dalla vittoria sul Parma per 2-1, gigliati che tornano ad essere guidati da Beppe Iachini in panchina, dopo il KO col Milan e le dimissioni di Prandelli.

Iachini sorprende tutti e lascia fuori sia Biraghi che Amrabat. Al loro posto sceglie Venuti, sulla corsia mancina, e Castrovilli che affiancherà Pulgar e Bonaventura. Nessuno scossone in difesa col terzetto classico: Milenkovic, Pezzella, Quarta. In attacco spazio al tandem Ribery–Vlahovic.

Sul fronte Genoa, Ballardini schiera i liguri con uno speculare 3-5-2 . In porta Perin, davanti a lui Criscito, Radovanovic e Masiello. Biraschi a dx e Zappacosta sinistra. In mezzo Strootman e gli ex Badelj e Behrami, preferito a Zajc. In attacco Scamacca affiancherà Destro.

Le formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Scamacca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic.