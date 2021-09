Genoa-Fiorentina, gli undici ufficiali: dentro Igor e Pulgar, Milenkovic out

Ecco le formazioni titolari scelte per il match odierno da Ballardini ed Italiano

Lo aveva detto Vincenzo Italiano: anche gli intoccabili possono finire in panchina. Stavolta è il turno di Nikola Milenkovic, a cui il tecnico viola preferisce Igor affiancandolo a Lucas Martinez Quarta. In porta torna Bartlomiej Dragowski. L'altra sorpresa del giorno è a centrocampo, dove Erick Pulgar si riprende la maglia da titolare a discapito di Torreira. In attacco confermati i tre titolari Callejon-Vlahovic, Gonzalez. Nel Genoa Ballardini sceglie un'unica punta: Mattia Destro, con Toure in appoggio.