Gattuso: “Non vincevamo al San Paolo da ottobre. Fiorentina? Faremo meglio a livello mentale”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, nel post partita del match giocato al San Paolo contro il Perugia e in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina:

Abbiamo fatto una buona partita, nella ripresa siamo calati fisicamente. Abbiamo tanti giocatori fuori, chi ha giocato sta dando il massimo. Lozano ha fatto una buona partita, deve trovare continuità ma non è l’unico, anche Elmas da tempo non giocava 90′ minuti. C’è da rivedere qualcosa nel secondo temp. Fiorentina e Juve? Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, oltre a dare continuità al nostro gioco. Facciamo 45′ minuti bene e poi ci mettiamo in difficoltà da soli.