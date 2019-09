Gasperini sui cori a Dalbert: “Succede anche a Firenze, è una cosa grave”. Poi elogia i suoi

Durante la conferenza stampa, Giampiero Gasperini ha parlato anche di alcuni episodi della partita pareggiata con i viola:

La sconfitta sarebbe stata ingiusta, l’ultima azione ci ha impedito di perdere. Abbiamo controllato bene la gara, poi Chiesa ha fatto una giocata incredibile e anche negli spazi grandi abbiamo un po’ pagato. Ho visto numeri comunque importanti e certe partite non sono facili sul piano tecnico, il gol tolto lascia grande rammarico. Sono contento nel complesso, non era semplice fare bene contro Chiesa e Ribery, ma è questa la voglia di interpretare le partite, da squadra di carattere e di qualità. La Fiorentina è un’ottima squadra, ha buone risorse anche in panchina. I cori a Dalbert? Non li ha sentiti nessuno, se qualche imbecille ha detto qualcosa è diverso. È una cosa grave, succede anche a Firenze. Dobbiamo stare attenti, bisogna condannare il razzismo, ma non possiamo andare a cantare. Non facciamo queste cose, anche perché si riportano diversamente.