Gasperini: “Sembrava una partita stregata, ma l’intensità ci ha premiato. Ribery? Molto forte”

Dopo il pari con la Fiorentina, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato a Sky Sport:

I ragazzi sono stati bravi, abbiamo giocato contro un’ottima squadra e sembrava una partita stregata. Sono quelle gare in cui pare che vada tutto storto, ma i miei ragazzi hanno giocato con grande intensità. Sicuramente per come eravamo messi oggi potevamo anche vincere. Abbiamo fatto bene in avanti anche con Muriel, ci troviamo bene con Ilicic e Gomez perché abbiamo riferimenti più precisi ma stiamo crescendo. Castagne? Ha fatto un gol difficile, forse anche meglio di Chiesa… Non volevamo perdere e abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo potevamo segnare con due occasioni limpide, poi il gol annullato alla fine con il Var aveva fatto preludere alla giornata da dimenticare. Ribery? Ha ancora tanta forza, è arrivato un giocatore molto forte in Serie A.