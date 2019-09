Nel dizionario si trovano alla voce “colpo alla Pradè”. Si tratta di: giocatori esperti, in cerca di una nuova avventura e con gli stimoli pari ad un esordiente. In questa categoria, dove sono passati giocatori come Aquilani e Pizarro, certamente entra Martin Caceres. Ovvio, anche Franck Ribery. Ma il difensore dell’Uruguay sta avendo un merito che fin qui non è emerso poi troppo. Il suo arrivo ha aggiunto solidità alla difesa viola, ha portato carattere e un conseguente aumento della prestazione dei singoli. Insomma, la tipica garra sudamericana si sta rivelando contagiosa. Il trionfo di San Siro è l’esempio lampante. Milenkovic e Pezzella si sono trasformati, sono apparsi più sicuri e determinati. Nei contrasti, ma anche quando hanno letto le azioni del Milan e con l’aiuto del dialogo le hanno bloccate.

Barcellona, Siviglia, Juventus, Lazio: nella carriera di Caceres ci sono tante esperienze, che lo hanno portato a vittorie ma anche a dolorose cadute. Personali, a livello fisico. Ma lui, determinato e costante, ha sempre saputo rialzarsi. Il sangue del combattente gli scorre nelle vene, talvolta non è preciso nelle aperture di gioco come successo a Milano ma il suo compito non è e non deve essere quello. “Qui voglio mettere radici e restare a lungo dopo aver girato tanto” ha raccontato nel giorno della sua presentazione. I precedenti ci sono, adesso Caceres deve aumentare il gruppo di quei giocatori che formano la voce “colpo alla Pradè”. Il ds viola lo segue da sempre, adesso che è riuscito ad acciuffarlo vuole goderselo per vedere l’effetto che fa.

Caceres aggiunge sostanza e carattere alla difesa della Fiorentina: Pradè lo seguiva fin da quando era ragazzo…