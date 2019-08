Gamberini: “Ribery, non c’è colpo migliore. Mi ricordo la Champions, Franck fra i primi 5/6 al mondo”

Alessandro Gamberini ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana: ecco le sue opinioni.

“Sicuramente è un innesto che farà bene a tutto il calcio italiano; speravamo tutti che i grandi giocatori tornassero a giocare in Italia, per la piazza viola sarà una grande dose di entusiasmo. C’era bisogno di un segnale forte, vorrei però spezzare una lancia a favore dei Della Valle, che hanno fatto un ciclo straordinario. Io ho giocato sotto la loro guida, vanno ringraziati. La proprietà nuova aveva bisogno di una sterzata del genere, migliore colpo non poteva essere perfezionato.

Io ricordo la prima volta all’Allianz Arena, a pensarci oggi è uno dei ricordi più belli nonostante la sconfitta: toccammo con mano la Champions in uno degli stadi più belli d’Europa. Franck faceva parte di una squadra impressionante in tutto, noi eravamo sbarbatelli a livello di esperienza e ci scottammo. Ribery è uno dei più forti in circolazione, tra i primi 5/6 a livello mondiale per quel che ha fatto negli ultimi 15 anni. Chiaro che è difficile strapparlo al Bayern se non ha una certa età, ma quanto a professionismo, immagine, carisma, penso possa rappresentare un modello per tutti i giovani. Un acquisto straordinario.

Se manca qualcosa? Non sta a me dirlo, la dirigenza e l’amico Dainelli staranno facendo il possibile per aprire un ciclo, che va costruito con investimenti anche lungimiranti, per potersi esprimere al meglio e riportare l’entusiasmo nella piazza di Firenze. Tonelli è un’ottimo elemento, un potenziale rinforzo. Mi auguro che la nuova proprietà possa accompagnare la squadra e farla tornare ai livelli che le competono.”