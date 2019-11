Gamberini: “Montolivo mi ha colpito, ha ancora moltissimo da dare”. Su Milenkovic…

L’ex viola Alessandro Gamberini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha risposto, fra le altre, a due domande legate al mondo viola. Anzitutto a proposito del caso Montolivo, che in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere dello Sport ha speso parole a dir poco amare per spiegare le ragioni del suo addio al calcio: “Sono rimasto molto colpito dalle sue dichiarazioni”, ha detto Gamberini.

“Nonostante l’eleganza con cui sono state pronunciate, si percepisce che è rimasto molto male per via di certi atteggiamenti avuti da alcune persone nei suoi confronti. Mi auguro, da suo amico ed ex compagno, che possa ripensarci e riesca a trovare una squadra che creda in lui: ha ancora tantissimo da dare“. Gamberini ha detto la sua anche su Milenkovic: “Ha una struttura fisica importante e sa adattarsi sia a 4 che a 3. E’ un giocatore moderno, molto interessante”.