Gamberini: “La Fiorentina si è ricompattata, ora è il Benevento a rischiare”

Gamberini crede che la Fiorentina si salverà senza troppi problemi

"La Fiorentina rischia di retrocedere? No, gli ultimi risultati ottenuti fanno ben sperare. Sono convinto che qualche punto lo farà per tirarsi fuori nonostante il calendario sia complicato. La squadra si è ricompattata. In questo momento il Benevento sta vivendo una situazione complicata, ha raccolto diversi punti ad inizio stagione ma ora fa fatica. E’ inoltre la meno attrezzata del gruppetto. La Fiorentina stessa e il Torino hanno qualcosa in più rispetto alle altre. La società ha un progetto ambizioso ma è stato avviato con grandi difficoltà, perciò la rosa sarà rivoluzionata ulteriormente. Ci vuole un maestro di calcio, che sappia far maturare i giovani e far rendere al meglio l’intero gruppo. Circolano i nomi di Gattuso e De Zerbi, mi piacciono entrambi, non ho preferenze".