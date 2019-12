Gamberini: “Auguro a Montella di superare questo momento. Progetto viola affascinante”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore viola Alessandro Gamberini ha parlato del momento non felice della Fiorentina: “Montella rischia? Credo che sia giusto confermarlo per Inter e Roma, è una scelta fatta dopo un’attenta riflessione. C’è fiducia in Montella come allenatore e guida, personalmente lo stimo e gli auguro di superare questo momento di flessione. Lo auguro soprattutto alla piazza di Firenze dove ho vissuto i sette anni più significativi della mia carriera. Cosa si è rotto? Da fuori non è facile individuare i problemi che hanno portato a questo brutto periodo: sicuramente gli infortuni e la condizione non ottimale da parte dei giocatori che dovrebbero essere trainanti. E’ un peccato perché l’inizio era stato promettente e il progetto è affascinante e destinato a crescere nel tempo. Ma è solo un inciampo di percorso”.