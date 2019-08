Galliani: “Gara romantica, con Montella l’ultimo trofeo del Milan. Commisso? Presto lo incontrerò”

Adriano Galliani ha parlato prima della partita del suo Monza contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, trasmesse da Radio Bruno Toscana:

“Un fatto romantico, sono nato e cresciuto a Monza. Quando ho conosciuto Silvio volevo comunque seguire il Monza, poi sono stato in prestito al Milan per 31 anni e ora sono tornato nella squadra di cui sono innamorato pazzo. Abbiamo fatto strada, ma ne dobbiamo fare tanta. Obiettivo? Tornare qui tra 24 mesi, in campionato. Ho incontrato Barone, Pradè è un amico. Con Montella l’ultimo trofeo del Milan, la Supercoppa Italiana 2015/16, ho ancora la foto. Commisso doveva prendere il Milan, poi ha preso la Fiorentina; farà bene, lo incontrerò presto.”