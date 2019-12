Galli: “Vlahovic importante ma non pronto, Boa bocciato. Cutrone? Ok se non è una toppa”

Giovanni Galli, ex portiere viola e osservatore, ha commentato a Lady Radio la situazione di mercato in attacco della Fiorentina:

“Cutrone (SCHEDA) sarebbe anche un giocatore importante vista la sua fame e voglia di lottare, ma bisogna capire se per la Fiorentina rappresenterebbe una toppa o una prima scelta anche in futuro. Vlahovic? E’ un centravanti importante ma ancora non pronto, poi bisogna stare attenti a Pedro perché se Iachini dice che deve fare esperienza va dato in prestito. Boateng? Il campo lo ha bocciato, inoltre non ha le caratteristiche per fare la prima punta”