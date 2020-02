Galli: “Vlahovic attaccante alla Immobile. Duncan farà comodo”

L’ex viola Giovanni Galli ha commentato così a Lady Radio la larga vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria per 5-1:

Il calendario non è stato facile, ci sta di perdere quelle partite. I giocatori sembrano i parenti più forti di quelli visti con Montella. La Fiorentina deve arrivare il prima possibile alla salvezza. La squadra non ha valori eccelsi, ma non li ha tali da lottare per la salvezza. Duncan? Iachini ha avuto un’intuizione positiva facendolo giocare sul centrodestra, farà comodo. Vlahovic? Secondo me non è un attaccante classico, da area di rigore, è alla Immobile, basta guardare l’azione del primo gol. Cutrone, invece, è il contrario: gioca nell’area di rigore. Le sue caratteristiche non corrispondono allo stile di gioco della Fiorentina.