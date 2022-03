Galli su Torreira: “Si è subito sentito importante, può fare anche la mezz’ala”

Il magic moment di Torreira secondo l'ex viola Giovanni Galli

Intervenuto a RTV38, l'ex viola Giovanni Galli ha parlato in particolare di Lucas Torreira, match winner della gara di ieri contro il Bologna: "Da un paio d'anni la Fiorentina lo inseguiva, Pradè è stato testardo in questa operazione. All'inizio non è andato benissimo, poi ha ritrovato il ritmo partita, le misure e l'autostima. Non ha funzionato in Inghilterra e in Spagna, nel nostro campionato è giocatore importante che si è sentito dentro al progetto tecnico di Italiano e si è preso responsabilità anche in area di rigore. Regista vero? Certi allenatori non vogliono dare un punto di riferimento, lui per caratteristiche di ordine tattico lo può fare, ma per inserimento e brillantezza può fare anche la mezz'ala".