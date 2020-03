Galli su Dragowski: “Ha qualità, ma deve essere più continuo”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio:

E’ giusto tagliare gli stipendi dei calciatori, ma attenzione ai campionati minori dove alcuni giocatori guadagna poche centinaia di euro al mese. Iachini? Immagino che preghi. alcuni staff stanno addirittura mandano i pasti a casa dei calciatori. Non so come si pensa di ripartire o di dare due settimane di tempo alle squadre per prepararsi, se non si ha la data certa per riprendere. Dragowski? Ha tanta qualità, ma deve trovare più continuità.