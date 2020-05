Galli su Chiesa: “Vuole tutelare la Fiorentina, ma difficile sciogliersi da eventuale vincolo”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha parlato così di Federico Chiesa:

La sensazione è che lui stia facendo tutto il possibile per far sì che sia tutelato il bene della Fiorentina. Però l’immagine è che sembra che ci sia qualcosa in più che noi non sappiamo. Se c’è stato un qualcosa di vincolante in passato diventa difficile sciogliersi da questo vincolo. In questa stagione si sono riavvolti i fili, è stato fatto capire a Chiesa che non è più come prima. Per Commisso i soldi non sono un problema, a patto però che ci sia voglia di sposare il progetto. Però se c’è stato un accordo precedente diventa difficile per tutti.