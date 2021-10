Galli: “Odriozola non mi entusiasma. Saliscendi dei viola è naturale, vi spiego”

"Non possiamo aspettarci di vedere sempre il nome di Vlahovic nel tabellino"

"Intanto partiamo da cosa ha voluto dare Italiano a questa squadra: concetti di calcio diversi. Sta cercando di cambiare la mentalità, poi ci auguriamo che cambino anche gli interpreti. Guardate il Milan di Sacchi. Era una squadra super difensivista che però lo faceva nella metà campo avversaria, un po' come cercano di fare i viola. Certo, la partita dell'altra sera è stata noiosa ma mi aspettavo molto di più dalla Lazio che dai viola. Non dimentichiamo che c'è da tenere presente quello che è successo negli ultimi due anni. Intanto l'allenatore doveva essere Gattuso e quindi le strategie sono cambiate. E' logico che ci sia questo saliscendi perchè devi trovare quell'equilibrio che arriverà con delle certezze, con il tempo e piano piano anche con qualche nuovo interprete. La strada è quella giusta, non la cambiamo. Sconfitte per 1-0? Servono i gol degli esterni e dei centrocampisti, non possiamo aspettarci di vedere sempre il nome di Vlahovic nel tabellino. Se hai un unico terminale offensivo diventa facile per gli avversari fermarti. Sottil e Callejon, per esempio, non entrano dentro l'area di rigore. E' questo il dramma. Maleh? E' interessante. Ha qualità, corsa e tempi d'inserimento. Non è che si può pensare che possa già essere protagonista, diamogli il tempo di ambientarsi. Odriozola? Era stato preso per fare il quarto di difesa... Per me Lirola era meglio, perchè Alvaro non mi sta convincendo. Non mi sembra un calciatore di grandissime prospettive, devo dire che non mi entusiasma. Avevamo bisogno di un terzino destro, ma alla fine sta giocando ancora Venuti che riesce a dare qualcosa in più a livello difensivo."