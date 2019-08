Galli: “Ribery dovrà far crescere la Fiorentina. Servono ancora un attaccante e un difensore”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, oggi opinionista radiofonico e televisivo, ha commentato l’arrivo di Franck Ribery alla squadra viola e ha analizzato le pedine che, secondo lui, devono esser ancora inserite nella rosa gigliata:

“Spero che arrivi con le motivazioni giuste. La Fiorentina però non può permettergli di prendersi una rivincita sul Bayern. Voglio dire che se vuoi prenderti una rivincita allora vai in club come il PSG o l’Arsenal, dove hai a disposizione una vetrina europea come la Champions e dimostrare al club tedesco di aver sbagliato.

Alla Fiorentina si troverà un progetto nuovo e dovrà calarsi in una dimensione nuova. Deve far crescere il gruppo. Vlahovic merita di avere una chance. Credo però che sarebbe rischioso iniziare però con un centravanti di vent’anni sarebbe rischioso e una difesa molto giovane. Tornerà Pezzella ma servirà comunque un difensore d’esperienza.

Per l’attacco penso che Pradè andrà a prendere la punta vera. Alla Fiorentina serve un giocatore che lasci il giusto spazio anche a Vlahovic, facendolo crescere e rendendolo il titolare di domani”.