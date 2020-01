Galli: “Prima la Fiorentina partiva sempre 0-1, adesso ha un nuovo agonismo”

Giovanni Galli, ex viola, ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina contro il Napoli, ai microfoni di Lady Radio:

Mi sembra che la prestazione sia stata positiva sotto il fronte agonistico, atleticamente la squadra sta bene. Allenarsi in questi giorni con 3 vittorie alle spalle sarà più semplice. C’è una serie di fattori che fa ben sperare e da cui si deve ripartire. Iachini ha capito quali potessero essere i limiti della squadra. Ad esempio la Fiorentina partiva sempre col regalare un gol agli avversari per il vantaggio. Poi Castrovilli è entrato 3 volte in area in queste gare oppure si è reso pericoloso, mentre nelle ultime partite in area non arrivava proprio. Piano piano si comincia a scrivere una storia diversa, occhio però a non esaltarsi troppo.