Galli: “La priorità di Iachini è sistemare la difesa, Amrabat…”

Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio, ecco le sue parole:

Sicuramente Beppe Iachini ha la priorità di sistemare la difesa, un po’ come fece al suo arrivo durante la scorsa stagione. Molto probabilmente i viola torneranno al 3-5-2, leggo di Malcuit scelta principale per la fascia destra, vediamo, gli uomini ci sono per fare quel modulo ovviamente. Problema-leader in casa viola? Si diventa leader all’interno dello spogliatoio per come si parla ma soprattutto per come ci si comporta. Leader è colui che rappresenta un esempio per gli altri. Bisognerebbe conoscere le dinamiche dall’interno, la società in questa fase deve essere presente ed aiutare tutto il gruppo ad uscire fuori dalla situazione che si è creata. Kokorin? Qualche dubbio c’è, ha tre anni di contratto ma fino ad ora non era mai uscito dalla Russia: vediamo che succede da qui a fine stagione. Amrabat? Difficile valutare un giocatore in una stagione come questa, tutti parlano del marocchino versione Verona, ma ricordiamoci che quello di Juric è un tipo di gioco molto particolare, basato sull’avversario e sull’uno contro uno. Può succedere che un giocatore in una realtà diversa possa rendere meno.